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Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!

Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 18:44
Çanakkale'deki Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem bir işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Fotoğrafçı dükkanındaki esnaf sarsıntıyı hissedip soluğu sokakta aldı. İşte o görüntüler…
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Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
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