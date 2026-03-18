Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl coşkusu

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Ömer Toraman ve Çanakkale Belediye Başkan Muharrem Erkek tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına ‘TCG Kınalıada' tarafından 21 pare top atışı yapıldı.