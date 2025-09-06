Çanakkale Boğazı’nda arızalanan kargo gemisi güvenli limana çekildi

Singapur’dan Gemlik’e giden Malta bayraklı ‘ELİNA B’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi sürüklenmeye başlayınca kaptan durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler sevk edildi ve gemi Kepez açıklarında demir attı. Boğaz trafiği güvenlik nedeniyle tek yönlü olarak kapatıldı, saat 14.15’te normale döndü. Kontrollerin ardından ‘ELİNA B’, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.

