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Cami ortasındaki kuyunun sırrı ne? Yedi asırlık cami çivi kullanılmadan yapıldı

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 16:45
UNESCO Dünya Kültür Listesi'nde yer alan yedi asırlık Eşrefoğlu Camii ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. İnşasında çivi kullanılmayan ahşap caminin ortasındaki kuyunun sırrı ne? A Haber muhabiri Ahmet Çelik konuğuyla birlikte detayları aktardı.
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