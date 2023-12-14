Çalışma saatleri kısalacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma süresini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Özellikle son dönemde İsveç gibi Avrupa ülkelerinde çalışma süreleri kısaltılmış ve haftalık çalışma süresi 4 güne çekilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN