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Çakır ailesinden Hankulu ailesine destek! Çakır ailesi yeniden otopsi istedi

A Haber
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Giriş: 30.10.2021 09:56
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un yargılaması devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ailesi Esra Hankulu'nun ailesine destek vererek kızlarının mezarının yeniden açılması talebinde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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