30 Ekim 2021, Cumartesi
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Çakır ailesinden Hankulu ailesine destek! Çakır ailesi yeniden otopsi istedi
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un yargılaması devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ailesi Esra Hankulu'nun ailesine destek vererek kızlarının mezarının yeniden açılması talebinde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.