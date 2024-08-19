Çadırda yılan paniği! Demir çubukla...

Çadıra giren yılan paniğe neden oldu. Yılanın çadıra girdiğini fark eden vatandaşlar yılanı kendi çabalarıyla yakalamaya çalıştı. Bakın o anlarda neler yaşandı...

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