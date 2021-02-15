Buzlu yolda TIR'ın kaza anı kamerada

Görüntülerin adresi ABD'nin Teksas eyaleti. Aşırı buzlanma ve fırtınanın etkili olduğu Teksas'ta bir tır direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hareket halindeki TIR'ın kayma anı kameraya yansıdı.

Görüntülerin adresi ABD'nin Teksas eyaleti. Aşırı buzlanma ve fırtınanın etkili olduğu Teksas'ta bir tır direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arkadan gelen araç kamerasına yansıyan görüntülerde TIR buzlu yolda önce sağa manevra yaptı ancak direksiyon hakimiyetini kaybedince sağ taraftan yolun dışına savruldu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaza bir diğer araç tarafından anbean kayda alındı.