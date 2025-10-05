Büyükbaş hayvanlar karşıya yürüyerek geçti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık, akarsularda su seviyesinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu. Erzincan’dan geçen ve Fırat Nehri’nin önemli kollarından biri olan Karasu Nehri’nde debi düşüşü dikkat çekici boyutlara ulaştı.

