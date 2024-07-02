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Büyükada’nın genç yeteneği! Su kemanıyla dinleyenleri mest ediyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.07.2024 16:42
Büyükada sokaklarında genç yetenek Sude Yüksel, keman ve dansı bir araya getirerek hem turistlerin hem esnafın gözdesi oluyor. Hayallerinin peşinden koşan genç yetenek Ada sokaklarına renk katıyor. Ekibimizden Figen Koçak ve Niyazi Kurt kemanist Sude Yüksel ile Ada sokaklarında bir gün geçirdi.
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