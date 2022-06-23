23 Haziran 2022, Perşembe
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Büyük Menderes’te kirlilik! Neden önlenemiyor? Atık suyun yüzde 70’i Aydın ve Denizli’den
Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 15'ni karşılayan Büyük Menderes havzasının en önemli su kaynağı Büyük Menderes Nehri kirlilğin pençesinde. Peki bu kirliliğin neden önüne geçilemiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.