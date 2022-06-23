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Büyük Menderes’te kirlilik! Neden önlenemiyor? Atık suyun yüzde 70’i Aydın ve Denizli’den

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 12:49
Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 15'ni karşılayan Büyük Menderes havzasının en önemli su kaynağı Büyük Menderes Nehri kirlilğin pençesinde. Peki bu kirliliğin neden önüne geçilemiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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