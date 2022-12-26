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Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Nehirde korkutan manzara

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 15:42
Büyük Menderes'te çevre kirliliği yaşanıyor. Suyun rengi siyaha döndü, biriken çöpler de dikkat çekti. Gelişmeleri nehir kenarında bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.
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