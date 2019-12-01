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01.12.2019

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün tır ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Adana istikametinden gelen H.Ö idaresindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Konya çevre yolunda Ereğli Şeker Farikası kavşağından dönüş yapan Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan otobüsteki 14 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza yapan otobüsün, Bursaspor'un Adanaspor ile oynadığı maç sonrası Bursa'ya dönen taraftarları taşıdığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardında yeniden ulaşıma açıldı.

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