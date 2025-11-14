14 Kasım 2025, Cuma
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı! 5 aylık hamile olan eşi Göknur Uslu ayakta durmakta güçlük çekti
Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 39 yaşındaki pilot binbaşı Serdar Uslu memleketi Yenişehir'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 5 aylık hamile eşi dişhekimi Göknur Uslu ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.