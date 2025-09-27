27 Eylül 2025, Cumartesi

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:01
Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
