26 Temmuz 2022, Salı
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Bursa’da yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze Kamuran Pınar Acar olayında yeni gelişme!
Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti.