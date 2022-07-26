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Bursa’da yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze Kamuran Pınar Acar olayında yeni gelişme!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 11:37
Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti.
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