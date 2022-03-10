Bursa’da parkta cesedi bulunan kadın hakim 3 sayfalık not bırakmış

Bursa Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görev alan hakim Çiğdem Bayrakçeken, çocuk parkında asılı halde cansız bedeni bulunmuştu. 25 yaşındaki genç hakimin aynı adliyede görev olan Cumhuriyet Savcısı olan eşi B.A.’dan altı ay önce boşandığı, bir süredir psikolojik tedavi aldığı, kendisini tek başına bırakmayan ailesine de “kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktıktan sonra parka gittiği tespit edildi. Kadın hakimin üzerinden üç sayfalık bir not çıktı.