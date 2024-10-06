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Bursa'da palet fabrikası alev alev yandı

Bursa'da palet fabrikası alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 08:50
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. 4 saat süren yoğun çalışmayla kontrol altına alınabilen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
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Palet fabrikası alev alev yandı
Palet fabrikası alev alev yandı
Palet fabrikasında yangın!
Palet fabrikasında yangın!
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