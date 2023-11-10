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Bursa'da korkunç kaza! Araçtan fırladı hayatını kaybetti

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Giriş: 10.11.2023 10:04
Güncelleme:10.11.2023 10:04
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaca ardından da metro duvarına çarparak takla attı. Feci kazada araçtan fırlayan bir kadın öldü, 3 kişi ise yaralandı.
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