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Sıcak hava ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sıcak hava ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar devam ederken, gözler yeni yağışlı sisteme çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 14 Eylül'den itibaren kuzey kesimlerden yağışlı havanın giriş yapacağını, sıcaklıkların ise kısa süreli düşeceğini açıkladı. Tek, 21 Eylül sonrasında sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti. A Haber'de harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tek, sonbaharın gelişine ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi.

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