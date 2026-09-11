Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra bugün açılıyor! 1 şüpheli tutuklandı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken 8'i serbest bırakıldı. Kozinoğlu'nun mezarı bugün fethi kabir işlemi için açılacak; Adli Tıp incelemesiyle olası zehirlenme ve cinayet şüphesine ilişkin bulgular araştırılacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.