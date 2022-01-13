Bursa’da kontrolden çıkan araç karşı geçti! Can pazarı yaşanan kaza kamerada

Bursa’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil diğer şeride geçerek başka bir araçla burun buruna çarpıştı. Feci kazada takla atan arabanın sürücüsü sıkışırken, diğer araçtaki 2 şahıs yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Feci kaza Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül bulvarında meydana geldi. İddiaya göre kent merkezinden Ankara yönüne giden 21 yaşındaki Serhat K.'nın hakimiyetindeki 16 KJ 315 plakalı otomobil aniden kontrolden çıktı. Refüje vurarak havalanan araç takla atarken, ortadaki bir ağacı devirip karşı şeride fırladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza yapan otomobil merkezi istikametine giden 16 Z 3695 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARMAK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, 16 KJ 315 plakalı otomobilde sıkışan Serhat K. itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çabasının ardından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serhat K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 16 Z 3695 plakalı aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, araçta bulunan Yakup D. ve Abdullah Ç. ise olay yerine gelen diğer ambulanslarda ilk müdahalesi yapılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 11 Eylül Bulvarı kısa süreli araç trafiğine kapandı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla alakalı inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.