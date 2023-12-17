17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da kan donduran olay! Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı | Göğsünden bıçaklayıp öldürdü

Bursa'da kan donduran olay! Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı | Göğsünden bıçaklayıp öldürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 12:11
Bursa'da kan donduran olay yaşandı. Uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda evini bastı. 4 çocuk annesi eşi 32 yaşındaki Burcu Ayda'yı sol göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın kurtarılamadı.
Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı!
Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı!
Dereler taştı! Vatandaş evine kayıkla gidiyor
Dereler taştı! Vatandaş evine kayıkla gidiyor
Yerinde dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa
Yerinde dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa
Türk mühendislerden sağırlar için uygulama
Türk mühendislerden sağırlar için uygulama
Astım ve bronşite iyi geliyor! Doğa harikası…
Astım ve bronşite iyi geliyor! Doğa harikası…
Hz. Mevlana’nın hayatı
Hz. Mevlana’nın hayatı
1,5 metrelik köpek balığı kıyıya vurdu
1,5 metrelik köpek balığı kıyıya vurdu
Yurtta kar, yağmur, fırtına
Yurtta kar, yağmur, fırtına
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Bağdat Caddesinden faciadan dönüldü! Panolar fırtına ve rüzgar dolayısıyla devrildi
Bağdat Caddesinden faciadan dönüldü! Panolar fırtına ve rüzgar dolayısıyla devrildi
Kayıp iş adamına ne oldu?
Kayıp iş adamına ne oldu?
Mezbahada dehşet anları!
Mezbahada dehşet anları!
Daha Fazla Video Göster