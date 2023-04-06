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Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 06.04.2023 11:01
Feci kaza sabah saatlerinde Bursa’da meydana geldi. İşçi taşıyan üç servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada, yaralanan 15 işçi bölgedeki hastaneye kaldırılırdı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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