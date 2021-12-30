Bursa’da dehşet anları kamerada...Otomobilin çarptığı çift yaralandı

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen karı ve kocaya otomobil son sürat çarptı. Kazada talihsiz kadın ağır yaralanırken, kocası hafif yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ehliyetsiz sürücü olay yerini terk edip kayıplara karıştı. Başka bir kişi kazayı üstlense de polis ekipleri olayı kısa sürede aydınlattı.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hamza Polat (59) ve eşi Adalet Polat (56)'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın ağır yaralanırken, kocası ise hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralılara yardıma koşarken, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan kadın ve kocası olay yerine gelen ambulanslar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.