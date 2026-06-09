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Bursa'da bağ evi alevlere teslim oldu

Bursa'da bir bağ evinde çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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