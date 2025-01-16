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Bursa’da ayı firarda! Milli parklar ve bölge sakinleri alarmda

Bursa'da ayı firarda! Milli parklar ve bölge sakinleri alarmda

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 13:44
Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgarda devrilen ağaç, ayı barınağının elektrikli demir çitini yamultunca ayılardan biri firar etti. Kaçtıktan sonra en son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu.
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Bursa’da ayı firarda! Milli parklar ve bölge sakinleri alarmda
Ayı firarda! Bölge sakinleri alarmda
Ayı firarda! Bölge sakinleri alarmda
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