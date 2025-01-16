Bursa’da ayı firarda! Milli parklar ve bölge sakinleri alarmda

Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgarda devrilen ağaç, ayı barınağının elektrikli demir çitini yamultunca ayılardan biri firar etti. Kaçtıktan sonra en son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN