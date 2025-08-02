02 Ağustos 2025, Cumartesi
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Bursa’da alkollü sürücü dehşeti: İki kardeş aynı araçta can verdi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu feci kazada, aynı otomobilde bulunan iki kız kardeş hayatını kaybetti. 1.06 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazanın dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Tuğba ve Seda Akpınar’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.