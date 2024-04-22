Bursa’da alkollü şahısların kavgası kamerada

Bursa’da alkollü şahıslar arasındaki kavga cep telefon kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıslar birbirlerine vurmaya başladı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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