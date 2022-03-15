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Bursa'da 2 adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

İHA
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Giriş: 15.03.2022 19:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Olay, Huzur Mahallesi Aktan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Y., yerde metal paraları gördü. Minik Murat, yerdeki paralardan 2 tane 50 kuruşu yuttu.

Anne Deniz Y., son anda fark ederek oğlunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Murat Y., tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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