Bursa Osmangazi'de korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü

Bursa’da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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