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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

AA
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Giriş: 25.04.2023 16:34
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarında, yaz sezonunda ATV, atlı safari, doğa yürüyüşü gibi doğa etkinlikleri düzenlenecek. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Parkur yürüyüşü yapan misafirlerimize çeşitli alternatifler sunacağız. Buranın turizm lokasyonuna girmesini büyük ölçüde hallettik. Doğa etkinlikleri yapmaya başlayacağız, bunun için acente ve doğa kulüpleriyle iş birliğimiz var" dedi.
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