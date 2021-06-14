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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

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Giriş: 14.06.2021 10:13
Bir süre önce yollarını ayıran Buket Aydın ve Emir Sarıgül, yeniden barıştıkları ve evlenecekleri haberleriyle gündeme gelmişti. Evlilik iddialarını sert bir dille yalanlayan Buket Aydın, bu kez fena yakalandı. Asla tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de tekneye binerken birlikte görüntülendi. Bülent Cankurt ise Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül buluşmasından yeni kareyi köşesinden paylaşarak sordu; "Hani yalandı?"
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