Buharkent’te orman yangını

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.08.2025 22:05
Yangın, Feslek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi üst tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda büyümeden söndürüldü.
