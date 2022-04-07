Bugün hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu

Son dakika haberi... İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki yağış için saat verildi. Marmara, Karadeniz ve Doğu için havanın mevsim normallerinde seyredileceği belirtildi. Doğu'daki birçok il için de çığ düşme tehlikesine karşı dikkatli olunması istedi. Peki İstanbul'da beklenen sağanak yağmur ne zaman gelecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava durumunun notlarını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN