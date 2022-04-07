07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bugün hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 09:53
Son dakika haberi... İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki yağış için saat verildi. Marmara, Karadeniz ve Doğu için havanın mevsim normallerinde seyredileceği belirtildi. Doğu'daki birçok il için de çığ düşme tehlikesine karşı dikkatli olunması istedi. Peki İstanbul'da beklenen sağanak yağmur ne zaman gelecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava durumunun notlarını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat!
Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat!
Tuzla’da komşularını canından bezdiren kişinin evi alevlere teslim oldu: Binadakiler dumandan etkilendi
Tuzla’da komşularını canından bezdiren kişinin evi alevlere teslim oldu: Binadakiler dumandan etkilendi
Ramazan’a özel şekersiz fit tatlı!
Ramazan’a özel şekersiz fit tatlı!
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Adana’da canlı bomba alamı
Adana’da canlı bomba alamı
Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!
Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
Adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı
İftar sonrası hafif tatlı
İftar sonrası hafif tatlı
Daha Fazla Video Göster