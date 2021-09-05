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Bugün hava durumu nasıl olacak?

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Giriş: 05.09.2021 09:54
Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Eylül 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

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