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Bu yol hız yapan sürücülerin kabusu oluyor!

Bu yol hız yapan sürücülerin kabusu oluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 20:03
Bartın Çevre Yolu'nun Ebu Derda türbesi yakınlarındaki yaklaşık 800 metrelik kısmındaki şehir merkezine gidiş yönünde sık sık kazalar yaşanıyor. Hava sıcaklığının belli derecenin altına düştüğü yolda yaz kış sürekli kaza meydana geliyor. Hız yapan sürücülerin korkulu tüyası haline dönüşen yolun kabarık sabıkası yaşanan kazaların boyutunu ortaya seriyor. Aynı günde art arda 2 kaza bile meydana geldiği yolda, bir ay içerisimde yaşanan kaza sayısı 15'e ulaştı. Kazalarda ise bir çok sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda ciddi boyutlarda maddi hasar meydana geliyor. Aynı yolda bugün is3 2 saat içerisinde 2 ayrı araç kayarak yoldan çıktı. Kazalarda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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Bu yol hız yapan sürücülerin kabusu oluyor!
Bu yol hız yapan sürücülerin kabusu oluyor!
Bu yol hız yapan sürücülerin kabusu oluyor!
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