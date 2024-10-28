Bu parka hiç kimse gitmiyor! Koku berbat

Yeşil alanların gün geçtikçe azaldığı megakentte boğazın hemen sırtlarındaki bir park bomboş olmasıyla dikkatimizi çekti. Biraz araştırınca parkın neden boş olduğunu anladık. İşte hiç kimsenin gitmek istemediği Baltalimanı'ndaki o park...

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