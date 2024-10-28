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Bu parka hiç kimse gitmiyor! Koku berbat

Bu parka hiç kimse gitmiyor! Koku berbat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 13:58
Yeşil alanların gün geçtikçe azaldığı megakentte boğazın hemen sırtlarındaki bir park bomboş olmasıyla dikkatimizi çekti. Biraz araştırınca parkın neden boş olduğunu anladık. İşte hiç kimsenin gitmek istemediği Baltalimanı'ndaki o park...
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Bu parka hiç kimse gitmiyor!
Bu parka hiç kimse gitmiyor!
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