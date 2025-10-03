Bu otomobilden sağ çıktı: Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan kamyon çarptı. Savrularak karşı şeride geçen ve tırın çekici kısmına çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Sadece şoför mahallinin sağlam kaldığı araçtan yaralı çıkan sürücü, yürüyerek ambulansa gitti.

