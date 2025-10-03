03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bu otomobilden sağ çıktı: Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Bu otomobilden sağ çıktı: Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü

Bu otomobilden sağ çıktı: Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 00:59
Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan kamyon çarptı. Savrularak karşı şeride geçen ve tırın çekici kısmına çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Sadece şoför mahallinin sağlam kaldığı araçtan yaralı çıkan sürücü, yürüyerek ambulansa gitti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu otomobilden sağ çıktı: Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Marinette Gazze yolunda!
Marinette Gazze yolunda!
Fatih’te bir evin tavanları deprem nedeniyle çöktü
Fatih’te bir evin tavanları deprem nedeniyle çöktü
Tahliye olan Güran’lar cezaevinden çıktı!
Tahliye olan Güran'lar cezaevinden çıktı!
Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi
Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi
Evlat nöbetindeki annelerin umutlu bekleyişi sürüyor
Evlat nöbetindeki annelerin umutlu bekleyişi sürüyor
Siverek’te Sumud Filosuna destek konvoyu
Siverek’te "Sumud Filosu"na destek konvoyu
Tuvalette silahlı saldırıya uğradı
Tuvalette silahlı saldırıya uğradı
Çevik kuvvet polisinden nefes kesen tatbikat
Çevik kuvvet polisinden nefes kesen tatbikat
İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu’na destek
İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek
Rusya ve Ukrayna arasında 410 savaş esiri takas edildi
Rusya ve Ukrayna arasında 410 savaş esiri takas edildi
Muş’ta 40 yıldır ipe güz armudu diziyor!
Muş’ta 40 yıldır ipe güz armudu diziyor!
Daha Fazla Video Göster