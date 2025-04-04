04 Nisan 2025, Cuma

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Bu festivalde unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergileniyor

Bu festivalde unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergileniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 19:00
Karabük'te 3 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Yaşayan Miras Listesi Festivali'nin açılışı dün yapıldı. Geleneksel el sanatları ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla hazırlanan festivalde cam üfleme, bitkisel örücülük, ahşap basmacılık/yazmacılık, geleneksel okçuluk, filografi, telkâri, baston/asa yapımı, mücevher sadekarlığı, tel sarma, çini, tezhip, minyatür, naht sanatı, ipek dokuma, tosya bıçağı, ahşap kilit yapımı, ebru, ahşap oyuncak yapımı, kukla ve deri işleme gibi el sanatlarından oluşan stantlar sergileniyor.
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Bu festivalde unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergileniyor
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