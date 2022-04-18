18 Nisan 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL
Doğu ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek rakımlı kesimlerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ Arıcak’ta ilk baharla beraber büyüleyici manzara sunuyor. Ters lalelerden birini koparmanın cezası 80 bin 465 bin TL ceza veriliyor.