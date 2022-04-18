Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL

Doğu ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek rakımlı kesimlerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ Arıcak’ta ilk baharla beraber büyüleyici manzara sunuyor. Ters lalelerden birini koparmanın cezası 80 bin 465 bin TL ceza veriliyor.

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