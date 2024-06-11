11 Haziran 2024, Salı
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Böyle sorumsuzluk görülmedi! Şanlıurfa’dan Ankara’ya kuduz nakli
Şanlıurfa'da iki mahalle, kuduz riskiyle karantinaya alındı. Kentteki başıboş köpekler de belediye tarafından toplanmaya başlayınca hayvansever olduğunu iddia eden iki kişi, 35 hasta köpeği alıp, Ankara'ya getirdi. Üstelik bunu da video ile sosyal medyadan duyurdu. Görüntüyü ihbar kabul eden Valilik hemen harekete geçti. Kuduz riski taşıyan köpekleri kente getiren iki kişi yakalanarak Emniyete götürüldü. Köpekler de Tarım İl Müdürlüğü'nün karantinasına alındı. Ankaralılar büyük panik yaşadı.