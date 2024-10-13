Boşanma aşamasındaki genç kadın 5’inci kattan atladı

Çorumda boşanma aşamasındaki bir kadın 5. katlı binadan aşağı atladı. Olay, Fen Lisesi caddesinde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı bir binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN