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Boşanma aşamasındaki genç kadın 5'inci kattan atladı

Boşanma aşamasındaki genç kadın 5'inci kattan atladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 01:01
Çorumda boşanma aşamasındaki bir kadın 5. katlı binadan aşağı atladı. Olay, Fen Lisesi caddesinde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı bir binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı.
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