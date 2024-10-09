09 Ekim 2024, Çarşamba
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Boşanma aşamasındaki cani koca kan döktü! Eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Kahramanmaraş’ta bir koca boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Dilber K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.