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Boşanma aşamasındaki cani koca kan döktü! Eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Boşanma aşamasındaki cani koca kan döktü! Eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 22:11
Kahramanmaraş’ta bir koca boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Dilber K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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