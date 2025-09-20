20 Eylül 2025, Cumartesi

Borçka’da selin neden olduğu tahribat drone ile görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 11:34
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu tahribat, drone kamerasıyla kaydedildi. Taşan dereler, su altında kalan tarım arazileri, kapanan köy yolları ve heyelan bölgeleri kameraya yansıdı. Özellikle Borçka-Macahel yolundaki heyelan alanları ile Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yükselen su seviyesi dikkat çekti. Bazı sosyal tesislerin tamamen su altında kaldığı gözlendi.
