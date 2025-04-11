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Bolu’daki otel yangını faciasında ayrıcalıklı misafir detayı ortaya çıktı

Bolu’daki otel yangını faciasında “ayrıcalıklı misafir” detayı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 09:16
Bolu'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili rapor hazırlayan bilirkişi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Milletvekillerine sunum yapan heyetin hazırladığı 189 sayfalık raporda yangından aslında herkesin kurtarılabileceği vurgulandı. Ama otel yönetiminin önceliği patronun "ayrıcalıklı" misafirlerine verdiğine dikkat çekildi. İşte adım adım facianın gelişi.
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Bolu’daki otel yangını faciasında ayrıcalıklı misafir detayı ortaya çıktı
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