Bolu’da samanlık alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde samanlık olarak kullanılan iki katlı boş evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yaklaşık bin adet saman balyasının bulunduğu samanlıkta çıkan yangında, alevler uzun süre kontrol altına alınamadı.

