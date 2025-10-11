11 Ekim 2025, Cumartesi

Bolu'da samanlık alev alev yandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 10:05
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde samanlık olarak kullanılan iki katlı boş evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yaklaşık bin adet saman balyasının bulunduğu samanlıkta çıkan yangında, alevler uzun süre kontrol altına alınamadı.
