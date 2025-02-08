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Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 00:35
Bolu’da trafik ışıklarında duran araca çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yolda savrularak hareket halindeki minibüsün altına girdi. 23 yaşındaki genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemelerinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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