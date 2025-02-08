08 Şubat 2025, Cumartesi
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Bolu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bolu’da trafik ışıklarında duran araca çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yolda savrularak hareket halindeki minibüsün altına girdi. 23 yaşındaki genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemelerinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.