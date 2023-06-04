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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ekili oldu! Görüş mesafesi düştü

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Giriş: 04.06.2023 12:26
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçlar, kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi.
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