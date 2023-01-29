Bolu Dağı'dan görüş 40 metreye düştü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Öte yandan güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşüyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.