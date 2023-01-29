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Bolu Dağı'dan görüş 40 metreye düştü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

İHA
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Giriş: 29.01.2023 11:54
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Öte yandan güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşüyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.
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